محافظ المنوفية يوجه بمراجعة تعاقدات مقاولي النفايات بقويسنا

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، مراجعة التعاقدات الخاصة بمقاولين الفرز والغربلة والنفايات بمقلب قويسنا العمومي بطريق ميت برة، وذلك للارتقاء بمنظومة العمل ورفع معدلات الإنتاج، جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمدينة قويسنا، حيث أبدى المحافظ عدم رضاه عن مستوى النظافة العامة بالمدينة والطرق الفرعية، وكذا عدم رفع نواتج الهدم من على ترعة الخضراوية، وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة حيال تعديات على أراضي زراعية لم يجرى إزالتها، مؤكداً ضرورة إزالة جميع التعديات الجديدة على الأراضي الزراعية في المهد.

وشدد المحافظ على رئيس المدينة برفع الإشغالات والاهتمام بالحالة العامة للنظافة خلال تفقده لبؤر تجمعات القمامة ونواتج الهدم بوسط المدينة، وكذا شارع العهد الجديد امتداد السكة الحديد حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة.

وخلال تفقده لمقلب القمامة استمع لشرح تفصيلي من اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة قويسنا، عن آلية العمل بالمقلب، مشيرا إلى أن المقلب يضم مصنع عبارة عن وحدات غربلة منذ عام 2011 وتم تأجيره لثلاث مقاولين لعملية الفرز والغربلة ورفع النفايات، موضحا أن خط فرز الإنتاج الحربي يعمل بطاقة 212 طن يومياً، لافتا أن هناك 46 سيارة تعمل على نقل القمامة يومياً من قرى مركز قويسنا للمقلب.

كما تفقد المحافظ قطعة أرض فضاء أملاك دولة على مساحة 5 أفدنة و11 قيراطا بطريق مدخل قرية كفرالشيخ إبراهيم، موجها رئيس المدينة بوضع تصور لبحث إمكانية استغلالها بما يعود بالنفع العام على المحافظة.