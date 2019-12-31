أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فريق التدخل السريع، استطاع أن ينقذ شاب يقيم في الشارع منذ 31 عاما، ويتخذ من صندوق حديدي مأوى له .

وأضافت التضامن أن الشاب يدعى "خالد. م. ر" ويبلغ من العمر 46 عاما، قضى منها 31 عاما في الشارع، بعد وفاة والديه، وتكفل برعايته صاحب كشك بيع صحف أمام سنترال باب اللوق، والذي سمح له بالإقامة داخل الصندوق الحديدي، ويقوم أحد أفراد أمن السنترال بإغلاق الصندوق وهو داخله، حتى الصباح.

وأوضحت التضامن، أن الفريق نجح بعد بمحاولات عديدة لإقناعه باستقباله في إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، ونُقل إلى دار عقيلة السماع للرعاية بحلوان، ليتلقى كافة أوجة الرعاية، وإعادة تأهيله ودمجة في المجتمع مرة أخرى.

ويتلقى فريق التدخل السريع بلاغات انتهاكات دور الرعاية الاجتماعية، والمشردين بلا مأوى، على الخط الساخن 16439، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة.