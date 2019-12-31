بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالعديد من محافظات الجمهورية .

يأتي ذلك في إطار احتفالات الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة في هذا الصدد، حيث جرى دفع العديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع لمعاونة عناصر الشرطة المدنية في تأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية في نطاق مسؤوليتها وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية لتوفير الأمن والأمان للمواطنين خلال الاحتفالات.