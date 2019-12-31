أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء، آخر جلسات عام 2019، على مكاسب قوية بلغت أكثر من 5 مليارات جنيه، بدعم من عمليات الشراء الاستباقية من قبل المستثمرين خاصة المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، وإن قابلها عمليات بيع لاستكمال تسوية المراكز المالية من قبل المستثمرين الأفراد وبعض المؤسسات والمحافظ العربية والأجنبية، وسط توقعات بتعافي أكبر للسوق ابتداء من النصف الأول من شهر يناير المقبل، وعقب انتهاء عطلات أعياد الكريسماس.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.2 مليار جنيه عند الإغلاق، ليسجل 708.2 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.2 مليار جنيه، تضمنت صفقة نقل ملكية بسوق خارج المقصورة بقيمة 555 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) مكاسب طفيفة في آخر جلسات عام 2019، قدرها 0.17% ليغلق عند مستوى 13961.56 نقطة، فيما كانت المكاسب أكبر على صعيد مؤشرات السوق الثانوية ليربح مؤشر (إيجي إكس 70) الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 1.07% مسجلا 534.47 نقطة في نهاية 2019، وامتدت المكاسب إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا ليكسب 0.51% في آخر جلسات العام 2019، مسجلا 1398.1 نقطة.

يشار إلى أن البورصة المصرية عطلة رسمية غدا الأربعاء، بمناسبة نهاية السنة المالية 2019، على أن تعاود السوق نشاطها اعتبارا من بعد غد الخميس.