شهدت منطقة مزلقان الشعبية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، مصرع شاب مجهول الهوية صدمته عجلات قطار أثناء عبوره بشكل مفاجىء وجرى التحفظ على جثمانه ونقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بمصرع شخص مجهول الهوية دهسا أسفل عجلات قطار.

وتبين من تحريات مباحث السكة الحديد بطنطا أنه خلال عبور الشاب منزلقان السكة الحديد، صدمه القطار وحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام وجار التعرف على الجثة بواسطة سيارة الإسعاف.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.