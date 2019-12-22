نظم مركز إعلام المحلة الكبرى التابع للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الجمهورية، بالتعاون مع مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، ندوة إعلامية اليوم الأحد، تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية وقضايا اللاجئين" لتوعية المواطنين.

وحاضر خلال الندوة الدكتور أيمن عيسى خبير التنمية البشرية وعضو مجلس علماء مصر بقاعات الاجتماعات بالمدرسة، حيث تناولت الندوة التعريف بمعنى الهجرة وأنواعها والأسباب التي تدفع للهجرة سواء داخلية أو خارجية وأيضا التعريف بمعنى اللاجئ وقضايا اللاجئين.

وأكد عيسى أن الهجرة نوعان داخلية وخارجية وأغلبها يكون بحثا عن الرزق أو الأمان، مشيرا إلى أن الهجرة الخارجية الغير شرعية "بدون تأشيرات أو عقود عمل" هي الأخطر.

وأضاف أن عددا من قرى المحلة وسمنود ترسل أطفال إلى الخارج في مراكب متهالكة على أمل أن يصلوا إلى الدول الأوربية ويعاملوا طبقا لقانون الطفل ويحصلوا على مميزات مادية غير عابئين بأن أطفالهم قد يموتوا أو يفقدوا هويتهم الدينية أو الوطنية.

وشدد عيسى على أن الدولة تزيد من جهودها لتوفير فرص عمل قانونية في الدول العربية والأوربية حتى تحافظ على حقوق العمالة المصرية.

وفي سياق متصل أشار عيسى إلى أن اللجوء إلى مصر من الجنسيات المختلفة أكبر دليل على ما تتمتع به مصر من أمن وأمان، حيث أنها الدولة الوحيدة في محيطها الإقليمي التى لم تنشئ معسكرات للاجئين مثل دول أخرى.

وتابع أن عدد اللاجئين على مستوى العالم يصل إلى 275 مليون لاجىء ويوجد في مصر جنسيات مختلفة من اللاجئين ويجرى معاملتهم مثل المصريين، ويأخذون حقوقهم كاملة ويحتويهم الشعب المصري ويتعامل معهم بصورة جيدة جدا بخلاف العديد من دول العالم.