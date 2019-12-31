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حصاد 2019.. بدء جني الثمار

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إزالة سور مخالف على الكورنيش بحي جنوب مدينة المنيا

إزالة سور مخالف على الكورنيش بحي جنوب مدينة المنيا

صور.. محافظ الغربية يتفقد إجراءات تأمين الكنائس بطنطا

صور.. محافظ الغربية يتفقد إجراءات تأمين الكنائس بطنطا

تعيين الدكتور علاء عبدالحليم عضواً بمجلس جامعة بني سويف

تعيين الدكتور علاء عبدالحليم عضواً بمجلس جامعة بني سويف

مصرع سائق دهسا بعدما حاول الفرار من سيارته المحترقة بالشرقية

مصرع سائق دهسا بعدما حاول الفرار من سيارته المحترقة بالشرقية

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيرى الأول لبحث شكاوى المواطنين

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيرى الأول لبحث شكاوى المواطنين

بالفيديو.. الأنشطة الأفريقية لمصر والرئيس السيسي خلال 2019

بالفيديو.. الأنشطة الأفريقية لمصر والرئيس السيسي خلال 2019

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جرارات جديدية وتطوير محطات ومزلقانات.. إنجازات السكة الحديد في 2019

جرارات جديدية وتطوير محطات ومزلقانات.. إنجازات السكة الحديد في 2019

رأس السنة 2020 فلكيا.. احتفال يبدأ في المحيط الهادئ وينتهي بجزر هاواي

رأس السنة 2020 فلكيا.. احتفال يبدأ في المحيط الهادئ وينتهي بجزر هاواي

قبل ساعات من احتفالات 2020.. أزمات ومصائب تواجه سكان العالم

قبل ساعات من احتفالات 2020.. أزمات ومصائب تواجه سكان العالم

جهود مكثفة لمصر في مكافحة الإرهاب والمتطرف خلال 2019

جهود مكثفة لمصر في مكافحة الإرهاب والمتطرف خلال 2019

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