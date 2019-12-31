كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن مواصلة الهيئة في تحصيل غرامات المخالفين لتعليماتها، مشيرا إلى أن هناك لجان مشكلة من العاملين بالهيئة تقوم بعمل جولات تفقدية داخل القطارات بشكل مفاجئ، للتأكد من حمل جميع الركاب لتذاكر الرحلة وعدم وجود أى مدخنين وعدم وجود أى ظواهر سلبية داخل عربات القطارات.

وأضاف "المصدر"، للوطن، بأنه تم عمل نحو 15 ألف محضر غرامة لمخالفات التدخين داخل عربات القطارات منذ أبريل الماضى، وحتى أول أمس، لافتا أنه تم تحصيل نحو 750 ألف جنيه في 9 شهور، حيث أن غرامة التدخين داخل القطارات تبلغ 50 جنيها، موضحا أن وزير النقل، يعكف خلال الفترة المقبلة على زيادة غرامة التدخين داخل القطارات للقضاء على هذه الظاهرة تماما.

وأوضح "المصدر"، بأن الهيئة تعمل حاليا على تنفيذ كافة مشروعات تحديث البنية التحتية لتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أن عام 2020 سيشهد طفرة كبيرة بمنظومة السكة الحديد.