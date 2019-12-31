بالفيديو.. الأنشطة الأفريقية لمصر والرئيس السيسي خلال 2019

استعرض برنامج "الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "اكسترا نيوز"، نشاطات مصر على مستوى القارة الأفريقية خلال عام 2019.

ومنذ تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في شهر فبراير 2019، حققت العديد من النتائج المبهرة على المستوى الإقليمي والدولي، حيث استضافت القاهرة، اجتماع قمة "ترويكا"، ولجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي، وقمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، كما جرى إطلاق الأدوات التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

كما استضافت القاهرة، مؤتمر أفريقيا 2019 تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، واجتماعات وزراء المالية الأفارقة وورشة عمل "صُنع في أفريقيا".

مصر استضافت أيضًا، المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة وأعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة والأفريقية، والدورة العاشرة لمنتدى البريد الأفريقي.

وشارك الرئيس السيسي في أعمال قمة العشرين، في أوساكا باليابان، ومؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تكياد7" في اليابان، وقمة مجموعة السبع الكبرى بفرنسا، والقمة الروسية الأفريقية في روسيا، كما شارك في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا في ألمانيا.

وفي إطار الاهتمام بالصحة والتنمية في أفريقيا، أطلق الرئيس السيسي مبادرة لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، كما وقع الاتحاد الأفريقي اتفاقًا للتعاون مع الشركة الصينية هواوي، واستضافة فعاليات الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي.