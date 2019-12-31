أقدم زوج على الانتحار من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم، لخلافات بين والده وزوجته، إلا أن الأهالي تمكنوا من إنقاذه قبل أنّ يلفظ أنفاسه الأخيرة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود إشارة من مستشفى المطرية المركزي، تفيد بوصول شاب في حالة سيئة، إدعاء محاولة انتحار.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشاب يدعى "ا. م. ا"، ووصل المستشفى وحول رقبته آثار شنق، وبسؤال أسرته أكدوا أنهم أنقذوه بعدما لف الحبل حول رقبته وحاول التخلص من حياته.

وأكد شهود العيان أنّ الزوج أقدم على الانتحار لخلافات أسرية بين والده وزوجته، حاول على إثرها التخلص من حياته، إلا أنهم اكتشفوا الواقعة قبل أنّ يلفظ أنفاسه الأخيرة، وتمكن الأطباء من عمل الإسعافات الطبية له.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.