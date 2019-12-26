استقبل قسمي الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية، خلال العام الجاري 1183 حالة انتحار، وفق ما أكدته إحصائية القسم عن عدد حالات الانتحار سواء كانت إدعاء محاولة انتحار أو انتحار أدى إلى الوفاة، وإسعاف عدد كبير منهم وتقديم الرعاية الطبية والنفسية لهم، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.

وأوضحت الدكتورة صفاء عبدالظاهر، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب، أنه جرى استقبال هذا العام 1183 حالة انتحار منهم 382 ذكور و801 إناث من مختلف الأعمار، حيث بلغت عدد الحالات من سن 10 سنوات إلى 18 سنة 455 حالة، ومن سن 19 إلى 40 سنة 564 حالة، ومن سن أكبر من 40 سنة 164 حالة.

وأضافت رئيس القسم، في بيان لها اليوم، أنّ مدينة ومركز شبين الكوم بها أكبر عدد، حيث بلغ عدد الحالات بها 291، ومنوف 188 حالة، وأشمون 152 حالة، وقويسنا 107 حالة، والشهداء 102 حالة، وتلا 94 حالة، وبركة السبع 92 حالة، والباجور 88 حالة، والسادات 32 حالة، كما استقبلت وحدة السموم حالات انتحار من خارج المنوفية، منها 36 حالة من البحيرة، و4 حالات من القاهرة، و3 حالات بالجيزة، وحالة واحدة بالشرقية وحالة واحدة من محافظات الصعيد.

وأشارت "عبدالظاهر"، إلى أنّ المواد التي تناولتها الحالات وأصابتهم بالتسمم شملت "زينك" و"الألمنيوم فوسفويد" بواقع 437 حالة، وأدوية أخرى بواقع 355 حالة، ومبيدات حشرية 331 حالة، ومواد كاوية وهيدروكربونية 60 حالة.

وأكدت في بيانها، أنّ عدد الوفيات بلغ 200 حالة، ومعظمهم من حالات التسمم بفوسفيد الألومنيوم أو حبة الغلة.