قرر إيهاب مهدي رمضان، رئيس الوحدة المحلية بقرية "ترسا" بطوخ، إحالة 6 أطباء بالوحدة الصحية بقرية "قرقشندة" للتحقيق لتغيبهم عن العمل، ووجود نقص في الأدوية الخاصة بالمرضى.

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التي أجراها "رمضان" للوحدة الصحية بالقرية، وأعد مذكرة بالملاحظات للعرض على محمد خيري، رئيس مدينه طوخ، لاتخاذ اللازم بشأنها، وإحالة الأطباء المتغيبين للتحقيق، ومن أهم الملاحظات التي كشفها خلال تفقده للوحدة الصحية بقرقشندة، ومنها أن قوة الوحدة 40 طبيب وإداري وممرضة، وأنه لاحظ أن العمل يسير على قدما وساق داخل الوحدة في مقابلة الجمهور، ولكن تبين غياب 6 أطباء عن العمل.

وبالكشف عن الأدوية في الصيدلية بالوحدة، تبين نقص في بعض الأصناف الهامة والمطلوبة للمترددين على الوحدة، مطالبا مديرية الصحة بضرورة توفيرها.

كما لاحظ "رمضان" وجود تهالك في شبكة المياه داخل الوحدة، وبسؤال الإداريين، أكدوا له أنه جرى عمل مقايسة لتغير الشبكة بالكامل، وفي انتظار التنفيذ.