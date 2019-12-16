أصدر اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، قرارا بتحويل 4 أطباء بمستشفى تلا المركزي للتحقيق، لتركهم العمل، وذلك خلال زيارته المفاجئة بالمدينة، اليوم.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة، بزيادة عدد أطباء الكلى بمستشفى تلا العام، استجابة لشكوى أحد المواطنين نتيجة لوجود عجز بقسم الكلى بالمستشفى، مؤكدا أن العمل الميداني والتواصل مع المواطنين أهم أولوياته.

وطالب "أبوليمون" من وكيل وزارة الصحة بسرعة توفير علاج لأحد الحالات من ذوي الإعاقة، وكذا رفع مستوى النظافة والتخلص من النفايات الخطرة بوحدة الغسيل الكلوي، موجها رئيس مدينة تلا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية بطريق "شبين الكوم - تلا" حفاظاًً على الرقعة الزراعية بنطاق المحافظة.