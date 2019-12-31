واصلت محافظة الجيزة، فى إطار توجيهات مشددة من اللواء أحمد راشد، حملاتها لغلق سناتر الدروس الخصوصية المخالفة، في عدد من أحياء المحافظة تزامنا مع امتحانات منتصف العام.

وأغلقت المحافظة، مركزا تعليميا بشارع تيتو، بالعزبة الشرقية بمدينة الحوامدية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المركز لضمان عدم فتحه مجدداً، وبمتابعة وإشراف أشرف تامر، رئيس مدينة الحوامدية.

كما أغلقت محافظة الجيزة، مركزا للدروس الخصوصية بشارع المنشية بالطوابق بمنطقة الهرم، وذلك من خلال لجنة نفذها حى الهرم بمتابعة اللواء خالد عصر رئيس الحى.