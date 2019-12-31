أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن موظفي سفارة الولايات المتحدة في بغداد التي هاجمها محتجّون موالون لإيران، بخير، وأنها لا تعتزم إجلاءهم.

وقال ناطق باسم الخارجية الأمريكية في بيان، إن "الموظفين الأمريكيين سالمون، ولم يحدث أي اختراق"، مؤكدا "عدم وجود أي توجّه لإخلاء السفارة في بغداد".

وأكد الناطق، أن السفير الأمريكي مات تيولر في بغداد، الذي يتواجد خارج أراضي العراق في "رحلة شخصية"، سيعود إلى مقر عمله.

هاجم آلاف المحتجين العراقيين السفارة الأمريكية في بغداد مرددين "الموت لأمريكا"، تنديدا بالغارات الجوية التي استهدفت ليل الأحد مقرات فصيل موال لإيران، فيما حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مسؤولية الوقوف وراء الهجوم.

وهي المرة الأولى، التي يتمكن فيها المحتجون من الوصول إلى السفارة الأمريكية المحمية إجمالا بشكل مشدد بسلسلة من حواجز التفتيش، وهي تقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.

ويأتي هذا التطور، في خضم حركة احتجاجية شعبية غير مسبوقة يشهدها العراق، منذ أكتوبر، ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد، وضد النفوذ الإيراني الواسع في العراق.