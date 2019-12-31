قال محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، إنه مؤمن تماما، بأهمية الإنجازات التي تجري على أرض الواقع، مشيرا إلى أن البلد خلال السنوات الـ5 الأخيرة، حقق الكثير من التقدم، خاصة في ملف الارهاب، والذي كان نتاج خطاب ديني غير جيد.

وأكد في كلمته بالصالون الشهري الأول للأهرام عن الشأن العام، اليوم، أن تجديد الخطاب الديني، له أهله، خاصة أنه يحتوي على علوم كثيرة يجب الإلمام بها، مثل الفقه والحديث والقرآن.

وتابع قائلا: "يجب أن نركز على 3 نقاط مهمة، أولها الجهاد في الإسلام، ثانيا قبول الآخر، خاصة في القرى والنجوع، ثالثا السلوكيات والمعاملات".

ويشارك بالندوة، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بحضور لفيف من المثقفين والإعلاميين.