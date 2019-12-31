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رمضان عبد المعز: "هنقضيها فين في رأس السنة" دعوة للضلال

رمضان عبد المعز: "هنقضيها فين في رأس السنة" دعوة للضلال

"الصحفيين" تحتفل ببعثة العمرة فى بداية رحلاتها إلى الأراضي المقدسة

"الصحفيين" تحتفل ببعثة العمرة فى بداية رحلاتها إلى الأراضي المقدسة

الرئيس العراقي: أي اعتداء على السفارات الأجنبية سيعاقب عليه القانون

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جهود مكثفة لمصر في مكافحة الإرهاب والمتطرف خلال 2019

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