"روائح كريهة في الجو".. لجنة بيئية تفحص 10 مصانع ومجازر ببني سويف

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة المشكلة من المحافظة وجهاز شؤون البيئة بمحافظة المنيا، لعمل دراسة بيئية وفحص ميداني لعدد من المصانع بمنطقة بني سويف الصناعية شرق النيل، وذلك على خلفية شكاوى من وجود رائحة كريهة في الجو ببعض المناطق بشرق النيل، وقرى مركز ناصر من ناحية الشرق.

وضمت اللجنة الدكتور فرج محمد، مدير جهاز شؤون البيئة بالمنيا، رئيس اللجنة، والدكتور رمضان حسن، مسؤول التفتيش بالجهاز، ومن بني سويف الدكتورة أسماء سامي، مدير وحدة المخلفات الصلبة بالمكتب الفني بالمحافظة، والدكتورة وفاء الحميلي، مدير صحة البيئة بمديرية الصحة، ونهى عباس، من القوى العاملة، ورجب يونس، مدير منطقة بياض العرب الصناعية.

وناقش المحافظ مع أعضاء اللجنة الخطوات والإجراءات التي قامت بها على مدار يومي أمس واليوم، حيث تم المرور على 10 مصانع بمنطقة بياض العرب الصناعية وأبوصالح شرق النيل.

وجرى خلال المرور والمتابعة الميدانية مراجعة أعضاء اللجنة عدد من المعايير والاشتراطات البيئية الخاصة بأنظمة الصرف الصحي والصناعي والأمن الصناعي والسلامة المهنية والحماية المدنية وغيرها من الاشتراطات، وتم عمل محاضر انتقال وتفتيش من قبل اللجنة، تمهيدا لإعداد تقرير رصد بيئي وافٍ من الناحيتين الفنية والقانونية، متضمنا نتائج المرور والملاحظات والمخالفات إن وجدت والتوصيات والإجراءات الإدارية والقانونية والفنية الواجب تنفيذها.

كان محافظ بني سويف كلف بتشكيل لجنة من المحافظة ضمت البيئة والطب البيطري والصحة والزراعة والقوى العاملة والحماية المدنية وشركة المياه، إثر ورود شكاوى من وجود روائح كريهة في الجو، تردد أنها نتيجة وجود بعض المخالفات بمصنعين ترتب عليها وجود تلك الرائحة، حيث أوصت اللجنة حينذاك، بإجراءات عملية منها مخاطبة جهاز شؤون البيئة بمحافظة المنيا لفحص بعض المنشآت الصناعية من مصانع ومجازر بالمنطقة بيئيا، وذلك كإجراء احترازي، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات بالتنسيق مع الجهات المعنية.