قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، تشكيل لجنة مختصة لبحث شكوى بعض المواطنين من انتشار روائح كريهة في الجو ببعض المناطق بشرق النيل، خاصة في نطاق قرى مركز ناصر وبني سويف، في إطار التجاوب السريع مع شكاوى المواطنين فيما يتعلق بمستوى الخدمات الحيوية أو المشكلات الطارئة في كافة القطاعات.

وشكى عدد من المواطنين من تواجد روائح كريهة في الجو خلال الفترة الماضية بعدد من قرى مركزي ناصر وبني سويف، وبخاصة في فترة الليل. وكلف المحافظ اللجنة بعمل مراجعة فنية وبيئية لبعض الأماكن المحتمل انبعاث روائح كريهة منها مثل المجازر المجاورة للمنطقة، بجانب عمل مسح ميداني بقريتي العلالمة وجزيرة أبوصالح، وإعداد تقريراً بيئياً عن موضوع الشكوى لعرضه لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وضمت اللجنة المختصين من ديوان عام المحافظة، وإدارة البيئة، والأمن الصناعي من مديرية القوى العاملة، وصحة البيئة من مديرية الصحة، والمختصين من قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وشمل عمل اللجنة مخاطبة جهاز شؤون البيئة بمحافظة المنيا لفحص المجازر بالمنطقة بيئيا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأمر المحافظ بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وقانونية واحترازية حيال الملاحظات السلبية التي رصدتها اللجنة بشأن أحد المجازر بالمنطقة، والتي قد تتسبب في انبعاث روائح كريهة، مع ضرورة ضمان تلافي كل الملاحظات خاصة المتعلقة بإجراءات الأمن الصناعي، والاشتراطات البيئية، والنظافة، والتخلص الأمن من المخلفات والصرف الصحي.