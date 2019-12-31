كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنجازات الصندوق في عام 2019، مؤكدا أنه كان عاما مليئا بالإنجازات، في مستوى القضاء على العشوائيات.

وقال "صديق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الصندوق يودع العام بـ114 ألف وحدة في 201 منطقة، بتكلفة 22 مليار جنيه، كذلك يجري العمل في 156 منطقة بـ108 آلاف وحدة، بتكلفة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه.

وأضاف أن عمل الجهاز ينقسم بين البناء في بعض المناطق، وإزالة الخطورة في أماكن أخرى، "بنسابق الزمن عشان في منتصف 2020، هنعلن مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة، وهيتبقى متبقي فقط مثلث ماسبيرو".

وعن مشروع مجرى العيون، أوضح أن المشروع أصبح أكبر ما توقعته الحكومة، و"إحنا حاليا في مرحلة إزالة المخلفات، وبدأنا العمل في الأجزاء غير المخطط، وينقسم العمل على 3 أنواع، هي المناطق غير الآمنة، وغير المخططة، والأسواق العشوائية، وسينفق في غير المخطط 811 مليون جنيه على 7 مناطق.