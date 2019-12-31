حذر مركز السموم، التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم، من تناول الخمور، وذلك تفاديًا لأنواع الخمور المغشوشة والمخلوطة بالكحول المثيلي؛ تزامنًا مع بدء احتفالات المواطنين والوافدين برأس السنة الميلادية.

وأوضحت الدكتورة مها غانم، المشرف على مركز السموم، أنّه في تلك الأوقات من الاحتفالات تزداد الحالات المترددة إلى المركز المصابة بالتسمم نتيجة تناول كحوليات مغشوشة ومخلوطة بـ"السبرتو الأحمر"، حيث أنّها تسبب أضرارًا بالغة على المعدة.

وتابعت "غانم"، في تصريحات لـ "الوطن"، أنّ تناول الكحوليات المغشوشة يمكن أنّ تؤدي إلى حدوث حمضية شديدة بالدم، قد يتطلب غسيل كلوي فوري، إضافة إلى التأثير على الجهاز العصبي المركزي كنزيف المخ، والارتشاح الشديد، أو حدوث غيبوبة، وتأثير على الرؤية يمكن أنّ تنتهي بـ"فقدان البصر" أو عمى دائم.

ولفتت إلى أن عدد حالات التسمم بالكحول التي يستقبلها مركز السموم تشكل نحو 5% من إجمالي عدد الحالات شهريًا، موجهة بضرورة توخي الحذر عند تناول أي مشروبات أو ممارسة أي شكل من أشكال الاحتفالات الخاطئة، حيث أنّ هناك فئة عريضة تجهل ظهور تلك الأعراض الجانبية الخطيرة.