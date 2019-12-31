سلم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، 17 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، وذلك بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وإنهاء إجراءات السداد لـ 25% من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع، لافتاً أن هذا يعد انجاز كبير.

ودعى أصحاب عقود التقنين باستكمال الإجراءات التي تقوم المحافظة بتسهيلها ليجرى تسليمهم العقود في نفس اليوم لتقنين أوضاعهم وخاصةً أصحاب الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة، لافتاً أنه بدأت حملة لقطع المرافق لعدم استكمال أصحابها الإجراءات، مؤكداً أنه تم تسهيل إجراءات التقنين دون مغالاة.