كشفت الفنانة شذى، كواليس أغنيتها الشهيرة "أنا قلبي عشانة داب"، حيث ذكرت أن تلك الأغنية وراء شهرتها، ولم تُخطط لغنائها بل غنتها عن طريق الصدفة، وذلك خلال حوارها في برنامج " كلام ستات"، على شاشة "ON E".

وأضافت شذى: "أنا نزلت أغنية اسمها ليالي الشوق، والأغنية دي شهرتني وبقى اسمي معروف بس شكلي مكنش حد عارفه، كلمني محمد رحيم وعرض عليا أغنية أنا قلبي عشانه داب، وكان هناك مطربتين سوبر ستار بيتخانقوا على الأغنية دي هما سميرة سعيد وكارول سماحة".

وتابعت: "فيه ناس ليها فضل عليا وبعتبرهم تميمة حظي، وهم حميد الشاعري، ومحمد رحيم، ومحمد الرفاعي، بس بصراحة سميرة سعيد كانت وش الحظ عليا، الأغنية بتاعت أنا قلبي عشانه داب كانت هتغنيها وأنا اللي أخذتها، وأغنية الليالي كانت بتاعتها وسجلتها بصوتها بس في الآخر أنا أخذتها".

وواصلت: "سميرة سعيد بتسجل أغاني كتير، وبعدين تقارن بين الأغاني اللي عملتها، وتشوف المناسب ليها ولصوتها ولسنها، مرة كان فيه أغنية جميلة وصوتها راكب عليها كويس جدا، بس قالت سني ميسمحش، وهكذا، فأغنية الليالي دي بعد ما سجلتها قولتلها عاوزاها قالتلي خديها".