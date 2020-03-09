مسجد الملك فيصل بمطار القاهرة يتزين لاستقبال رواده في رمضان

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، الانتهاء من تطوير مداخل ومخارج مسجد الملك فيصل بمطار القاهرة، حيث انتهت جميع أعمال دهانات المسجد والذي يقع بمدخل العروبة أمام استراحة رئاسة الجمهورية مباشرة.

وتزيّنت المأذنة بالإضاءة الحديثة، وجرى فرش المسجد وأجريت الصيانة الداخلية اللازمة ضمن التطوير والتجديد والصيانة الدائمة، قبل دخول شهر رمضان لاستقبال المصلين، وأشرف على التجهيزات الملاح أشرف حافظ مدير المبنى رقم 1.

كما جرى الانتهاء من صيانه أجهزة الصوت، وأعمال النظافة الداخلية وصيانة حمامات المسجد. وشكّل المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، لجنة للمرور اليومي على مباني ميناء القاهرة الدولي، والمسجد لتلافي أي ملاحظات أولا بأول، والعمل على تذليل أي عقبات وذلك لاستقبال الشهر الكريم.

ويشرف المحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بنفسه على جميع أعمال المسجد، وعلى سرعة الانتهاء من جميع أعمال الصيانه في لفته تؤكد عمق الروابط الإنسانيه والمحبة بين المسلمين والأقباط بمصر.