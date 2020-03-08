حنان مطاوع تودع "بنت القبايل" نهاية الأسبوع المقبل

تواصل الفنانة حنان مطاوع، تصوير مشاهدها في مسلسل "بنت القبايل"، للمخرج حسني صالح بمنطقة دهشور.

وعلمت "الوطن"، أن حنان مطاوع ستنتهي من تصوير دورها في المسلسل، نهاية الأسبوع المقبل، وبعدها ستتفرغ لتصوير مشاهدها في مسلسل "القاهرة كابول"، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

وتعيش "مطاوع"، حالة من السعادة بعد تلقيها ردود فعل إيجابية عن مسلسلها المعروض حاليا على فضائية "الحياة"، والذي ينتمي إلي نوعية الدراما الصعيدية.

ويشارك في بطولة "بنت القبايل"، محمد رياض، عمرو عبدالجليل، منة فضالي، محمود عبدالمغني، مدحت تيخة وكوكبة من النجوم.