"قضايا الدولة": حصلنا على 24 حكما في قضايا التحكيم الدولي لمصر منذ 2011

قال الدكتور عبدالحميد نجاشي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن مصر خاضت مجموعة من قضايا التحكيم الدولي منذ 2011 وحتى 28 فبراير 2020، مؤكدا أنه جرى تحقيق عدة انتصارات في هذا المجال وكانت المحصلة حصولنا على 24 حكما لصالح الدولة المصرية، في مقابل 3 أحكام ضدها.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة "dmc"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الـ3 أحكام التي كانت ضد الدولة المصرية كان لهم طبيعة خاصة لما أعقب ثورة 25 يناير وبعض الضرورات التي أدت إلى الإخلال بالالتزامات العقدية التي ترتبت مسؤولية الدولة بالتبعية.

وأشار إلى أن التحكيم الدولي له شروط ومواصفات خاصة يجب أن تتوافر حتى يمكن أن تقبل الدعوة ابتداءً، لافتا إلى أنه يجب أن تتوافر في الشخص الذي يطلب بأن يلجأ للمحاكم الدولية في نزاعه مع الدولة المصرية أن يحمل جنسية مختلفة أو أن يكون أجنبيا.

وأوضح أن النزاعات الدولية تنقسم إلى قسمين، الأول نزاع تعاقدي مصدره العقد الذي لدى الطرفين، والقسم الثاني نزاع استثماري ويتضمن تضرر المستثمر في تعامل الدولة معه، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن والمحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي هما المختصان بمثل هذه الدعاوى.