وزير قطاع الأعمال: هنقفل الشركات المستمرة في الخسائر

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن هناك أراض تابعة للدولة تبلغ مساحتها 28 مليون متر مربع غير مستغلة وتم حصرها بالكامل، وسيتم بيعها على مدى 3 سنوات وهناك بيانات في مؤسسة الرئاسة حول تلك الأراضي وسيتم أخذ تصديقات على البيع من مؤسسة الرئاسة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، على شاشة "on e".

وقال "توفيق"، إن العملية منظمة جدًا ومرتب لها بشكل جيد، حيث إنه سيتم بيع ذلك بعشرات المليارات من الجنيهات، واستخدام الأموال لسداد ديون القطاع العام، وتطويره، معربًا عن أمله في إصدار تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال خلال هذا العام المالي، لإمكانية تطبيقه على الشركات بداية من يوليو المقبل.

وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن هناك 53 شركة خاسرة بقطاع الأعمال من بينها 26 شركة خسارتها تصل إلى 93%، كما أن بعض الشركات في سبيلها للتطوير من خلال دراسات مستفيضة تستغرق مددًا محددة، "لكن هناك شركات تجيبها يمين تجيبها شمال، مفيش أمل فيها ولابد من إغلاقها قولًا واحدًا لوقف نزيف الخسارة".

وتابع: "رغم التمسك بالأمل وبذل الجهد؛ فإنه إذا تأكدنا أن الأمل ليس موجودًا فمن السفه الاستمرار في إهدار المال العام".