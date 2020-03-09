"الصحة" تعلن إنشاء وحدة لتتبع المخالطين لمصابي فيروس كورونا

أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى استحداث وحدة لتقصي كل المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي تثبت إيجابيتها لفيروس كورونا.

وأوضح مجاهد، أن استحداث الوحدة، يأتي وفقا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفي إطار تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الحميات، ودعت المواطنين إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأي ارتفاع في درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة.

وأكد مجاهد، في بيان، مجددا، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما جرى الإعلان عنه، مشيرا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وكانت الوزارة أعلنت إجمالي الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وصلت إلى 55 حالة، حيث أن الحالات التي ثبتت إيجابيتها معمليا لفيروس كورونا، اليوم، 7 حالات، منها 4 أجانب و3 مصريين بينهم مصري عائد من العمرة ومصريان من المخالطين لحالة المصري العائد من صربيا، مشيرا إلى أن الأجانب الأربعة من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقًا بينهم الحالة المعلن عن وفاتها اليوم.

وأضاف مجاهد أنه كان قد تم اكتشاف 45 حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا على متن الباخرة النيلية القادمة من أسوان إلى الأقصر بدون ظهور أي أعراض، حيث تم تحويل الحالات الإيجابية منهم إلى المستشفى المخصص للعزل، وتم نقل الحالات التي تحولت نتيجتها لسلبية إلى الحجر الصحي، كما تم تطهير وتعقيم الباخرة النيلية.