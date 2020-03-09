5 وزراء من الحكومة على الهواء للحديث عن "كورونا وسد النهضة والمصانع"

شهد يوم أمس، ظهور وزراء من الحكومة في مداخلات هاتفية ولقاءات مع برامج "التوك شو" عبر الشاشات الفضائية المختلفة، للحديث عن أبرز الملفات التي تخص وزاراتهم.

"الوطن" ترصد لكم مداخلات 5 وزراء بالأمس كما يلي:

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

تحدث سامح شكري وزير الخارجية، عن آخر تطورات مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، والموقف العربي من إثيوبيا وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E".

وأكد "شكري" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على أن يطلع الأشقاء العرب على التطورات المرتبطة بملف سد النهضة والتطورات المتصلة بهذا الموضوع وما توصلنا إليه في هذ المرحلة، مشيرًا إلى أن الرئيس حريص على التنسيق مع الدول العربية "نهتم دائما بالعمل العربي المشترك والتضامن فيما بين الدول العربية وبعضها البعض".

شكري عن سد النهضة: خضنا مفاوضات عديدة والتزمنا المرونة مع إثيوبيا

كما تحدث "شكري" عن الموقف الأمريكي من سد النهضة لافتًا إلى أنه تلقى اتصالًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في إطار الاهتمام الذى توليه الولايات المتحدة الأمريكية بمفاوضات سد النهضة، موضحًا في الوقت ذاته أنه كان هناك اتصالا هاتفيا جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تناول تفهم الإدارة الأمريكية للموقف المصري في ملف سد النهضة.

وزير الخارجية: نثق بأنفسنا في مفاوضات سد النهضة

وزير قطاع الأعمال يكشف مساحة أراضي الدولة غير المستغلة

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن هناك أراض تابعة للدولة تبلغ مساحتها 28 مليون متر مربع غير مستغلة وتم حصرها بالكامل، وسيتم بيعها على مدى 3 سنوات وهناك بيانات في مؤسسة الرئاسة حول تلك الأراضي وسيتم أخذ تصديقات على البيع من مؤسسة الرئاسة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، على شاشة "on e".

وزير قطاع الأعمال: هنقفل الشركات المستمرة في الخسائر

وزيرة الصناعة تتحدث عن المصانع المغلقة

أجرت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E".

وأكدت "جامع" أنها منذ توليها الوزارة عكفت على فتح ملفات عديدة من أجل رصد المشكلات ووضع حلول مناسبة لها، حيث إن ازدهار المصانع في مصر يحقق مصلحة للدولة وينمي الصناعة، مؤكدة أن إعادة المصانع المتوقفة للعمل مرة أخرى أولوية لوزارة الصناعة، وكذلك إعادة العمالة التي تم الاستغناء عنها سابقًا إلى سوق العمل.

نيفين جامع: إعادة المصانع المتوقفة للعمل مرة أخرى على رأس أولوياتي

وزير الآثار يكشف موعد افتتاح قصر البارون وبعض المتاحف

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عن موعد افتتاح قصر البارون وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "الحدث"، والذي من المقرر له الشهر الجاري.

وأشار العناني في مداخلته إلى إنجاز ترميم هرم زوسر والذي اعتبره هدية للعالم، جنباً إلى جنب مع إنجازات أخرى مثل ترميم المعبد اليهودي بشارع النبي دانيال وافتتاح أول متحف بالبحر الأحمر في مدينة الغردقة.

وزير الآثار: افتتاح قصر البارون الشهر الجاري

وزيرة الصحة تتحدث عن كورونا

وأجرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حوارًا مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز".

وقالت إنّ انتشار فيروس كورونا حدث عالمي، ليس خاصا بمصر فقط، مؤكدة أن مصر من أوائل الدول التي لديها نظام للتقصي، والمكان الذي جرى اكتشاف فيروس كورونا به، والحالات الحاملة له، ولم تظهر عليها أي أعراض، كان ضمن إجراء احترازي ومتابعة من وزارة الصحة، مضيفة: "إحنا اللي دورنا عليهم.. مش هما اللي اشتكوا من المرض".

وزيرة الصحة تكشف آخر مستجدات الأوضاع في ملف فيروس كورونا