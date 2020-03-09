لو بتتعامل مع الحيوانات الأليفة.. تعرف على طرق الوقاية من فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد يصيب البشر والحيوانات على حد سواء، وقد ينتشر من البشر إلى الحيوانات والعكس، إذ سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية على سبيل المثال في عام 2012، حين أصيب طفل بالفيروس إثر مخالطة جمل حامل للفيروس، كما سجلت بعدها حالات إصابة عديدة بين البشر إثر التعرض للإبل المصابة.

وكان خبراء في صحة الحيوان في هونج كونج بالصين، الأربعاء، قالوا إن كلبا يخضع للحجر الصحي، يملكه شخص مصاب بفيروس كورونا، قد يكون أول حالة لانتقال المرض من البشر إلى الحيوان.

"الوطن" ترصد وفقا لما ذكره الدكتور علي سعد، مقرر لجنة الثروة الحيوانية والبيطربية في نقابة الأطباء البيطريين، في النقاط التالية، بالإضافة إلى ما حددته منظمة الصحة العالمية.

1. العادات المتبعة للتعامل مع الحيوانات تتمثل في وجود برنامج للتحصين ضد الأمراض قبل وقوع المرض.

2. ضرورة وجود بطاقة صحية لكل مربي حيوان أليف في المنزل، يسجل من خلالها تاريخ التحصين والأمراض التي ظهرت من قبل على الحالة.

3. ضرورة المتابعة الدورية للحيوان.

4. النقابة تقدم حملات توعية وندوات ليست خاصة بالحيوان فقط بل لتوعية المواطنين منذ انتشار فيروس كورونا.

5. جميع الجهات التنفيذية بالنقابة تعقد ندوات طبيبة توعوية وإرشاية ودورات تدريبة للتعريف بفيروس كورونا وكيفية التعامل مع الحيوانات حال حدوث الأمراض.

6. النقابة ليس لها دخل أو سيطرة على الكلاب الضالة ولكن دورها يتمثل في المحافظة على حقوق الحيوان كما يكفلها الدستور.

من جانبها، أصدرت منظمة الصحة العالمية توصيات عامة، لعدم انتقال الفيروس من الحيوان إلى الإنسان:

- كإجراء احترازي عام، ينبغي لأي شخص يزور أسواق الحيوانات الحية أو أسواق المنتجات الطازجة أو أسواق المنتجات الحيوانية، أن يطبق ممارسات النظافة العامة، بما في ذلك غسل اليدين بانتظام بالصابون والماء الصالح للشرب بعد لمس الحيوانات أو المنتجات الحيوانية.

- وتجنب لمس العينين والأنف والفم باليدين، وتفادي لمس الحيوانات المريضة أو المنتجات الحيوانية الفاسدة.

- وينبغي الامتناع تماماً عن لمس أي حيوانات أخرى يُحتمل وجودها في تلك الأسواق (كالقطط والكلاب الضالة والقوارض والطيور والخفافيش).

- كما ينبغي الحرص على عدم لمس النفايات أو السوائل الحيوانية المحتمل تلوثها سواء على التربة أو أسطح الدكاكين أو في مرافق السوق.

- ينبغي تجنب تناول المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطهوة جيدا.

- وينبغي التعامل مع اللحوم وأعضاء الحيوانات النيئة والحليب الخام بعناية لتفادي انتقال الملوثات من الأطعمة غير المطهوة، وفقاً لممارسات السلامة الغذائية الجيدة.

-ينبغي للعاملين في المسالخ والأطباء البيطريين المكلفين بالتفتيش على الحيوانات والأغذية في الأسواق، والعاملين في هذه الأسواق ومن يتعاملون مع الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية، أن يطبقوا ممارسات النظافة الشخصية الجيدة، بما يشمل الحرص على غسل اليدين جيداً بعد لمس الحيوانات والمنتجات الحيوانية.

- كما ينبغي النظر في ارتداء معاطف وقفازات وأقنعة واقية عند التعامل مع الحيوانات والمنتجات الحيوانية الطازجة، وينبغي تعقيم المعدات وأماكن العمل بشكل متكرر لا يقل عن مرة واحدة في اليوم.

- وينبغي خلع الملابس الواقية بعد انتهاء العمل وغسلها يومياً، وعلى هؤلاء العاملين أن يتجنبوا تعريض أفراد أسرهم لملابس أو أحذية العمل الملوثة أو أي أدوات أخرى ربما لامست مواد يحتمل تلوثها.

- ويوصى بالتالي بإبقاء الملابس الواقية وأدوات العمل في مكان العمل وغسلها هناك يومياً.