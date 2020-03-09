يحدث اليوم.. الحكم في "حادث محطة مصر".. و"الوفد" يحتفل بذكرى ثورة 19

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث اليوم الاثنين 9 مارس، في مصر والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- تنطق محكمة جنايات القاهرة بالحكم في محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر.

- تطلق وزارة الصحة 5 قوافل طبية بمناطق بغداد مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، وحلايب بمحافظة البحر الأحمر، والقرية الرابعة (الجهاد) مركز مغاغة بمحافظة المنيا، وكوم اشو مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وأم الرزق مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وتأتي هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حياة كريمة)، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، والمحرومة من الخدمات الطبية.

- تنظم شعبة المصورين بنقابة الصحفيين أولى فعالياتها بعد تشكيل مكتبها الجديد، وهي ندوة بعنوان "معايير اختيار الصورة الصحفية" في تمام الساعة الـ 5 مساء بالدور الرابع بنقابة الصحفيين.

- تنظم لجنة التدريب والتوظيف ETOP بكلية الصيدلة جامعة المنصورة ملتقى التوظيف العاشر، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وإشراف كل من الدكتورة منال عيد عميد كلية الصيدلة، الدكتور ياسر الشبراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة رشا بروة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

- تنظم اللجنة النوعية لشباب حزب الوفد احتفالًا بالعيد السنوي لثورة 1919 ومرور 101 عام على اندلاع أعظم ثورات مصر، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب.

- تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد، بحضور الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، إشارة بدء العمل في سينما مصر ببورسعيد بعد إعادة تطويرها وتأهيلها وتجديدها بالكامل في الثامنة مساء.

- يستضيف قصر ثقافة الأنفوشي، التابع لفرع ثقافة الإسكندرية عروض المهرجان الإقليمي للفرق المسرحية التابعة لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، والذي انطلقت فعالياته على مسرح المركز الثقافي بطنطا.

- تنظم كلية التربية الرياضية جامعة حلوان بنات حفل خريجات كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة دفعة 2019 والملتقى التوظيفي الخاص بالكلية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذة الدكتورة حنان عبد الفتاح عميد كلية التربية الرياضية بنات، والأستاذة الدكتورة أمل رياض وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

-تقام مباراة كرة القدم بين فريقي الإسماعيلي والجونة في الأسبوع الثامن عشر من منافسات الدوري العام الممتاز، وذلك في الخامسة مساء.

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي ليستر سيتي وأستون فيلا في إطار منافسات الدوري الانجليزي لكرة القدم، وذلك العاشرة مساء.