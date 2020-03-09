عاجل.. حمدوك عقب محاولة اغتياله: ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير

طمأن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الشعب السوداني بعد تعرضه لمحاولة اغتيال صباح اليوم.

وغرد حمدوك عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أطمئن الشعب السوداني أنني بخير وصحة تامة.. ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي، فهذه الثورة محمية بسلميتها وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام".

وانفجرت عبوة ناسفة قرب جسر كوبر شمال شرق العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم، أثناء مرور موكب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك.

وجرى فرض طوق أمني بمحيط موقع الانفجار في الخرطوم، ويقوم المحققون برفع الأدلة من موقع الانفجار.