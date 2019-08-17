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حكم الشرع في نقل الأضرحة والمقامات لتحقيق منفعة عامة

حكم الشرع في نقل الأضرحة والمقامات لتحقيق منفعة عامة

فتح 3 مراكز تكنولوجية بأسيوط للقضاء على الفساد الإداري والبيروقراطية

فتح 3 مراكز تكنولوجية بأسيوط للقضاء على الفساد الإداري والبيروقراطية

مقام "الزرقاني" ليس الأول.. تعرف على قصة نقل ضريح جد شيخ الأزهر

مقام "الزرقاني" ليس الأول.. تعرف على قصة نقل ضريح جد شيخ الأزهر

يوميا.. تنسيق الشهادات الفنية لنهاية أغسطس بجامعة القناة دون توقف

يوميا.. تنسيق الشهادات الفنية لنهاية أغسطس بجامعة القناة دون توقف

قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز.. هل يكسر الأحمر عقدة الـ 547 يوما؟

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