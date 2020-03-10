"برجولات ومطاعم وملاهي".. خطة "الري" لتطوير حدائق القناطر

تحظى حدائق مدينة القناطر الخيرية باهتمام بالغ من وزارة الري للحفاظ عليها، وخاصة وأنها تحمل لقب "حدائق الشرق" والتي تقع على مساحة 500 فدان جلب لها محمد علي باشا أنواعا نادرة من الأشجار لتكن متنزها للمصريين وغير المصريين لتجلس على عرش قمة المتنزهات السياحية المصرية، حيث أطلق عليها "منتجع الغلابة".

ميدانيا أطلقت وزارة الري المصرية أكبر مخطط لتطوير 8 حدائق كبرى تقع تحت ولايتها داخل المدينة السياحية تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تدوير الأصول الثابتة لدى الوزارة وتعظيم مصادر مواردها، حيث وضع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، خطة لتطوير حدائق "القناطر" بالكامل والعمل على الحفاظ عليها في إطار مخطط وضعها على الخريطة السياحية لتعود الحدائق مصدرا للترويج السياحي للمدينة مرة أخرى.

تشمل عمليات التطوير حدائق "النخيل وأبو قردان والنموذجية ا والنموذجية ب والنموذجية ج والتوفيقي وعفلة والمناشي" ويشرف على الأعمال المهندس سيد عبد ربه استشاري التخطيط العمراني بالوزارة من خلال متابعة الأعمال وتصميم طراز فريد لتطوير كل حديقة أفضل من الأخرى.

المرحلة الأولى من التطوير وفق تصريحات المهندس سيد عبد ربه ضمت تطوير حديقة التوفيقية من خلال وضع لاند سكيب مطور وإضاءة وجزء من الملاهي وبرجولات خشبية ومطعم لتقديم المأكولات والمشروبات.

أما المرحلة الثانية ضمت حديقة عفلة حيث افتتحت يوم 23 مارس العام الماضي 2019 خلال الاحتفال باليوم العالمي للمياه وشملت الأعمال تنفيذ 8 برجولات خشبية في وسط وأطراف الحديقة وصيانة شبكة الري وتجديد البحيرة الصناعية وتجديد الأعمال الزراعية من لاند سكيب وأشجار ونخل وإقامة ممشى أهل مصر على النيل بطول 200 متر بتكلفة 4 ملايين جنيه.

يقول المهندس أمجد لبيب رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمشرف على الحدائق وأملاك بالقناطر، إن إدارة القناطر تعمل بأقصى جهد لتنفيذ خطة وزارة الري والموارد المائية لتطوير كل حدائق القناطر، حيث أنهت الإدارة أعمال تطوير المرحلة الثالثة التي شملت تطوير حديقة الطفل التي تبلغ 7 أفدنة، حيث شمل التطوير التنسيق الحضاري للحديقة، وتطوير شبكة الري للحديقة وتطوير أعمال الزراعة وتجديد وإقامة ممرات المشاة بالحديقة وصيانة مباني المتحف وتجديد وصيانة أعمال الإضاءة للحديقة وللمباني بطراز فريد بتكلفة مليون و400 ألف جنيه.

وأشار المهندس أشرف درويش مدير عام ري القناطر الخيرية، إلى أن الإدارة تعمل حاليا في المرحلة الرابعة لتطوير حديقة النيل بالمناشي التابعة لإدارة ري القناطر الخيرية التي تبلغ مساحتها 6 أفدنة، حيث شمل التطوير الحديقة بالكامل من تجديد اللاند سكيب وتجديد شبكة الري وإقامة البرجولات الخشبية وممشى على النيل وتركيب شبكة إضاءة بالكامل للحديقة.

وأشار "درويش" إلى أنه جارٍ وضع خطة للمرحلة الخامسة التي سوف تضم تطوير حديقة البحيرة الملاصقة لحديقة الطفل وحديقة النموذجية أ وحديقة النموذجية ب ليكتمل خطة تطوير وزارة الري بتطوير كل حدائق القناطر الخيرية ولتكن جاهزة لجذب الكثير من الزائرين للتجول بحدائق القناطر والاستمتاع بالأجواء الجمالية.