احتفل رواد حدائق القناطر في محافظة القليوبية، بثاني أيام عيد الفطر المبارك، ضمن فعاليات "أنت أقوى من المخدرات"، مع صور اللاعب المصري العالمي "محمد صلاح" المحترف في صفوف ليفربول، والتي نظمتها رابطة متطوعي القليوبية، تحت رعاية صندوق مكافحة الإدمان بمنطقة حديقة عفلة بالقناطر.

وحرصت الحملة على التواجد وسط الزائرين من الأطفال والشباب، وذلك لتوعية من سن مبكر عن الأضرار الصحية الخطيرة للمخدرات.

وقال وائل صلاح، رئيس رابطة متطوعي القليوبية، إن تلك الفعالية تأتي بهدف إنقاذ أكبر عدد من الشباب والأطفال والنشء من خلال التوعية بأضرار المخدرات قبل فوات الآوان، لإنشاء جيل صحي واعي قادر على بناء الوطن، تماشيًا مع ما ينادي بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجيل خالي من الأمراض.

وأشار وائل إلى أن إعلانات محمد صلاح أدت دورًا فعالًا جدًا وسط الشباب والأطفال، وأثرت إيجابية فيهم، وبشكل ملحوظ أثناء زيارتنا لحديقة عفلة، بحضور 20 متطوعًا من الرابطة وحيث وجدنا الأطفال تسألنا عن محمد صلاح، وإعلان الصندوق بشهر رمضان.

وأوضح أن الفعالية تضمنت تنظيم مسابقات في الألعاب الترفيهية والأسئلة، وتوزيع جوائز بصورة محمد صلاح، وتوزيع معلومات عن أضرار التدخين تحفيزًا للأطفال والشباب لعدم التجربة والاستجابة لمن يتلاعب بعقولهم من أصحاب السوء، بل توعية متعاطي المخدرات بالتوقف عن الإدمان والتعافي منها.