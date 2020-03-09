فرج عامر: نهاية نظام أردوغان اقتربت.. والمعارضة التركية تستحق الإشادة

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ازدياد حدة المعاضة التركية ضد النظام التركي الإرهابي ممثلا في رجب طيب أردوغان، سيعجل باقتراب زوال هذا النظام.

وقال "عامر"، في بيان أصدره، اليوم الاثنين، إن المعارضة التركية تستحق الإشادة لأنها قامت بكشف وتعرية أكاذيب الطاغية أردوغان أمام العالم، خاصة أن المعارضة التركية أكدت أن رجب طيب أردوغان لا يهتم سوى بتحقيق أوهام الخلافة العثمانية، وأنه لا يجد الحل سوى في القمع والتنكيل على خلفية التدخل العسكرى التركي في سوريا.

وأضاف أن عقلية "أردوغان" لا تعرف كيف تستقي العبرة من دروس التاريخ ولا تهتم سوى بتحقيق تطلعاتها الممزوجة بأوهام إقامة الدولة العثمانية من جديد ولا تُفكر في شيء آخر سوى كيفية استغلال الغضب الذي سيحدثه سقوط الجنود في المعركة للحصول على دعم سياسي، وأنها عقلية لا تملك سوى أن تعبر عن يأسها بدفع اللاجئين نحو الحدود مع أوروبا، لتدمر بهمجيتها الشيء الأخلاقى الوحيد الذي كانت تقوم به حتى صرنا اليوم نرى مهربي البشر وهم يتفاخرون على شاشات التلفاز وكأنهم يؤدون واجبًا وطنيًا.

وأكد عامر، لأن المعارضة التركية كانت واضحة وحاسمة في كشف ألاعيب رجب طيب أردوغان، بعد تأكيدها أن تركيا تواجه اليأس، ونظام أردوغان تسبب في إراقة الدماء لسنوات، ليسطر فصلا رئيسيا في مأساة الملايين من طالبي اللجوء المستضعفين، الذين أُجبروا على مغادرة بلدهم ليواجهوا مستقبلا غامضا، مؤكدا أن المعارضة التركية الوطنية والشريفة ستعجل بسقوط نظام أردوغان، خاصة بعد الاحتقان الكبير داخل الشعب التركي ضد سياساته.