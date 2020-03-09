بالصور.. لحظة استقبال وفحص 340 سائحا بالإسكندرية قادمين من اليونان

استقبل الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، يرافقه اللواء عزت عبدالقادر مدير الإدارة العامة لشرطة الميناء السفينة السياحية المالطية celestyel crystal، قادمة من اليونان وعلى متنها 340 سائحا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى الطاقم المكون من 380 فردا.

وقبل وصول السفينة، شدد الربان شاهين على رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، لاستقبال السفينة واتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمنع دخول فيروس كورونا إلى البلاد، حيث تم الدفع بفريق من إدارة الحجر الصحي فحص السياح وطاقم الخدمة على متن السفينة بمنطقة المخطاف الخارجي قبل وصولها لمحطة الركاب السياحية، حيث تم اختبار جميع السياح بجهاز قياس الحرارة عن بعد، وتم التأكد من عدم وجود أي حالات مشتبهة، وبدأ التفويج بعد تصريح الحجر الصحي.

وقال الربان شاهين إن هذه هي الرحلة الثانية للسفينة سيليسيال التي تقوم بعدد من الرحلات المنتظمة في الفترة من 2 إلى 30 مارس الجاري وأن ما يتم اتخاذه من إجراءات لا يؤثر على سرعة تفويج السائحين وخروجهم بيسر وأمان، هذا ويصل طول السفينة 134.5 متر، وغاطسها 6.10 متر.

وأضاف شاهين أن المختصين في الميناء مستمرون بتوعية كل العاملين بالميناء بخطورة المرض وطرق انتقال العدوى، وكيفية اتباع إجراءات الوقاية، والتعامل مع أي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض وطرق العلاج.

يأتي في إطار توجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل، باتخاذ التدابير اللازمة وإحكام السيطرة علي الموانئ والمنافذ البحرية لحماية البلاد والمواطنين من الأوبئة وأمراض الفيروسات العابرة للحدود.