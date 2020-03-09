تنسيق أردني فلسطيني لإغلاق الجسور بين البلدين بسبب كورونا

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل، بوجود تنسيق أردني فلسطيني لإغلاق الجسور بينهما قريبا بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت السلطات الفلسطينية اليوم، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم، وإصابة واحدة في طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سابقا حالة الطوارئ، وأوصت بإغلاق المساجد والكنائس في بيت لحم، بعد اكتشاف الإصابات الأولى بكورونا.

وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية بوقف استقبال المجموعات السياحية في كل الأراضي الفلسطينية، فيما قررت السلطات الفلسطينية إغلاق المؤسسات التعليمية 14 يومًا في بيت لحم لمنع تفشي كورونا.