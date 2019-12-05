أحيا النجم حميد الشاعري حفلا جديدا على هامش مؤتمر "كايرو آي سي تي"، وأقيم الحفل بأحد فنادق القاهرة الجديدة، وبحضور نخبة من رموز المجتمع، وعدد من السفراء والوزراء، وكان على رأسهم وزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، والإعلامي أسامة كمال، والذي داعبه حميد الشاعري مؤكدا على علاقة الصداقة القوية التي تجمعهم، وكشف أن أسامة يلعب مزيكا باحتراف.

وطالب الجمهور "الكابو" بعدم الانقطاع عن الحفلات مرة أخرى، وهو ما وعدهم به حميد، مؤكدا مدى عشقه وحبه للجمهور وإصراره على التواصل الدائم معهم.

ويعيش حميد حالة نشاط فني كبير مؤخرا، حيث أحيا عدة حفلات ناجحة خلال الأسابيع الماضية، بعد أن قرر العودة للغناء لايف، وذلك بعد توقفه لسنوات طويلة، وكان أول هذه الحفلات بمدينة الشيخ زايد في 6 أكتوبر، والذي حقق نجاحا كبيرا وردود أفعال إيجابية من جمهور حميد الذي افتقد حضوره على المسرح لسنوات، ثم أحيا حفلا آخر في أحد فنادق القاهرة أيضا حقق نجاحا كبيرا.