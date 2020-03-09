"فيديو من داخل المسجد".. النائب المتهم بالرشوة يقيم الصلاة بالجمالية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لعضو مجلس النواب، الذي تم إلقاء القبض عليه بواسطة الرقابة الإدارية لطلبه وحصوله على رشوة 300 ألف جنيه، أثناء إقامته صلاة الجماعة داخل أحد المساجد في منطقة الجمالية، وهو ما أثار ردود فعل واسعة.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، فجر اليوم، القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، بعد موافقة البرلمان على رفع الحصانة عنه، في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، لطلبه وحصوله على مبلغ 300 ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة "نكست هوم"، مقابل استغلال نفوذه ‏لدى بعض مسئولى بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته نحو 7.5 مليون جنيه ‏لأحد مشروعات الشركة بالمقطم.

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية في وقت سابق تنفيذاً لقرار النيابة العامة في ذات القضية، نجحت في القبض على عدد من مسئولي حي المقطم منهم مدير منطقة الإسكان، ومدير التنظيم لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت نحو 1.5 مليون جنيه من الشركة المذكورة لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص المشروع المشار إليه.