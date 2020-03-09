صور.. السياح يواصلون زيارتهم لمعابد الأقصر ليلا

واصلت الأفواج السياحية الوافدة لمدينة الأقصر، زياراتها الليلية للمدينة، خاصة بعد التأكد من خلو المعالم الأثرية من فيروس كورونا وتعقيمها وتطهيرها، وكذا العاملين بها، ضمن الخطة الإحتزارية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار للوقاية من الفيروس.

وشهدت الأقصر إقبالًا سياحيًا كبيرًا منذ الصباح، حيث سارت الحركة السياحية الوافدة لها بشكل منتظم وحسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحي الحالي، كما قام السائحون بزيارة العديد من الأماكن الأثرية بالمدينة، منها معابد الكرنك والأقصر ووادي الملوك والملكات بالبر الغربي وكذلك المتاحف الأثرية.

كما شهدت المدينة، اليوم، عقد مؤتمر صحفي لنجم هوليود العالمي، جيمي جون لوي، في معبد الأقصر، ما أكد استقرار معدلات الأمن والاستقرار بالمحافظة.