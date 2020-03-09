وزير الرياضة يدرس التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا 

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، بقيادات الوزارة، وذلك للتحضير لحملة لتعريف المجتمع الشبابي والرياضي، بفيروس كورونا، والعمل على وضع خطط استباقية تحضيرية على مستوى مراكز الشباب والأندية، بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد صبحي، على أهمية توعية الشباب المصري بالفيروس، ومخاطبة شباب ورياضي مصر، للعمل على تقليل الإصابة والوقاية من المرض.

وأضاف أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة، على التوعية بأهمية التعقيم، وزيادة الحملات القومية التوعوية، للتعريف بالمرض، والاهتمام بنظافة مراكز الشباب على مستوى المحافظات.