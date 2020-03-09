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"صحة دمياط" تكشف لـ"الوطن" نتائج تحليل 5 حالات مشتبه بإصابتها بكورونا

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سهاد الخضري
10:30 م | الإثنين 09 مارس 2020
وكيل الوزارة

وكيل الوزارة

أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة في دمياط، ظهور نتائج تحاليل 5 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وقال "طلحة" لـ"الوطن"، إن الحالات الخمس تبين سلبية نتائجها، وذلك من أصل 7 حالات أُشتبه في إصابتها وظلت محتجزة وخاضعة للرعاية، موضحًا أن الحالتين الأخرتين تحسنت حالتهما وفي انتظار نتائجهما.

وأضاف "طلحة"، نتائج تحاليل أبناء أحد أولياء الأمور القادمين من الخارج والمقيدين بمدرسة اللغات الرسمية جاءت سلبية، ولا صحة لما أشيع عكس ذلك، متًابعا ليس لدينا ما نخفيه، وهناك تنسيق على أعلى مستوى مع الجهات المعنية.

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