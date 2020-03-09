بسبب كورونا.. محافظ دمياط توجه بتكثيف تعقيم المدارس

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم، مع الدكتور محمود طلحة مرسى وكيل وزارة الصحة، والسيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسام عبدالغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومديرى إدارتي المتابعة والتفتيش المالي والإداري بالديوان العام.

ووجهت المحافظ بتكثيف حملات التوعية الخاصة بفيروس كورونا في كافة المدارس والمؤسسات وأماكن التجمعات والمساجد والكنائس، وذلك لنشر الوعي بين المواطنين، لتجنب العدوى، والتعرف على أعراض الفيروس، وكيفية التعامل فى حال ظهور أي حالات مشتبه في إصابتها.

كما شددت على الاهتمام بأعمال النظافة، وتعقيم كافة المدارس بمختلف المناطق بصفة دورية، وتوفير المطهرات، والتأكد من وجود الزائرات الصحيات بكل مدرسة.

وناشدت محافظ دمياط المواطنين بعدم الانسياق وراء شائعات ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا بعدد من المدارس، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان بمنتهى الشفافية اكتشاف أي إصابات.

وأشارت إلى أنها ستتابع الموقف الخاص بتلك الإجراءات على مدار اليوم، فضلًا عن فرق المتابعة التى تجوب كافة المدارس، منوهة إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي لمواجهة أى مستجدات وفقًا للخطة الموضوعة فى هذا الشأن.