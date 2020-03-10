وكيل "تعليم الغربية" يحقق بواقعة اعتداء طالب على زميله بـ"خشبة مسامير"

أصدر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، بالأمس، توجيهاته إلى الدكتور يسر عبدالغني مدير إدارة زفتى التعليمية، بضرورة فتح باب التحقيق في واقعة تعدي طالب على زميله بواسطه قطعة خشبية تحوي مسامير أثناء فعاليات اليوم الدراسي بمدرسة عبد السلام الخيال الإعدادية بقرية كفر ششتا بدائرة مركز زفتى.

كما شدد وكيل التعليم على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية فى حال ثبوت إهمال مسؤولي المدرسة فى الفصل بين مشادات الطالبين وتأمين حياتهم.

وكانت المدرسة شهدت تعدي طالب على زميله بالصف الأول الإعدادي، فأصابه بجروح قطعية في الوجه، باستخدام خشبة بها مسامير حديدية وذلك داخل فناء المدرسة، في وجود مدير المدرسة.

في المقابل، أضاف عم الطالب المتعدي عليه "خيال مصطفى خيال" أنه عند توجهه لإدارة المدرسة، لم يتلقَ أي تحرك إيجابي من جانب مسؤولي المدرية وبناءً عليه توجه إلى مركز شرطة زفتى، لتقديم بلاغ في إدارة المدرسة، ورافقه جمع من أهالي القرية.

وشدد "خيال" على أن الطالب سيكون حريصًا على مصلحة الطالب بكل دقة ولن يتهاون لوجود والد الطالب المصاب خارج البلاد، وهو ولي أمره.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وحُرر المحضر رقم 39 أحوال مركز شرطة زفتى لسنة 2020 م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.