تفاصيل إصابة 59 شخصا بـ كورونا في مصر

بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ إعلان أول حالة حاملة للمرض منذ 14 فبراير الماضي وحتى الآن 59 حالة مصابة بحسب آخر بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة والسكان.. "الوطن" تستعرض في السطور التالي، تفاصيل الحالات المصابة على النحو التالي..

المصابون بـ كورونا

- حالة لشخص أجنبي يحمل الجنسية الصينية للمرض، جرى عزله في مستشفى النجيلة لمدة 14 يوما، وأعلنت وزارة الصحة تعافيه وخروجه من المستشفى.

- حالة لشخص أجنبي يحمل الجنسية الكندية ويعمل بشركة بترول، وجرى إعلان الحالة يوم 2 مارس وجرى نقله إلى مستشفى العزل بالنجيلة.

- حالة لشخص مصري قادم من صربيا ومر ترانزيت على فرنسا لمدة 12 ساعة، يوم 5 مارس، وجرى نقله إلى مستشفى حميات العباسية للتأكد من الحالة ومن ثم نقلها إلى مستشفى العزل.

- 12 حالة لمصريين على متن باخرة سياحية في الأقصر بعد مخالطتهم لسائحة أمريكية من أصل تايواني وجرى عزلهم على الباخرة يوم 6 مارس.

- 33 حالة من المخالطين لـ12 حالة على الباخرة السياحية وجرى نقلهم إلى مستشفى العزل يوم 7 مارس.

- 3 حالات لمصريين أحدهم قادم من العمرة واثنين من المخالطين للمصري القادم من صربيا.

- 4 حالات مصابة لأجانب بينهم حالة مخالطة للألماني الذي توفي.

- وفاة أول حالة مصابة بكورونا لألماني الجنسية يوم 8 مارس.

- إعلان 4 حالات مصابة منهم 3 مصريين وسيدة أجنبية 9 مارس.

حالات التعافي

- تعافى أول مريض وهو الصيني الحامل لـ كورونا.

- تعافت 11 حالة من المصرين العاملين على الباخرة السياحية .

- تعافت 20 حالة من الحالات المتواجدة في مستشفى العزل 9 مارس.