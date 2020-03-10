العثور على شابين مقتولين داخل سيارة في القليوبية

تكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على شخصين مقتولان بطلقات نارية داخل سيارة ملاكي بمنطقة عزبة الباجور دائرة مركز شرطة طوخ، وجرى نقل الجثتين لمستشفى طوخ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا بالعثور على سيارة ملاكي يستقلها شخصان مقتولان بطلقات نارية في أنحاء الجسم على طريق كفر الجمال – برشوم، وانتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، والنقيب حسام الحسيني معاون المباحث، وبمعاينة السيارة تبين أنها ملاكي غير مبلغ بسرقتها، وأن الجثتين لشخصين هما "م ز س" 28 سنة من القناطر الخيرية، و"م ع ك" 33 سنة من أجهور الكبرى دائرة المركز، وبمناظرة الجثتين تبين أن كلا منهما به طلقات نارية في الرأس والصدر وأنحاء الجسد، وجرى نقلهما للمستشفى والتحفظ على السيارة، وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وفحص علاقات المجني عليهما والأشقياء الخطيرين بالمنطقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.