كورونا بين الإصابة والوفاة.. الفيروس القاتل يلاحق المسؤولين حول العالم

لم تتوقف الإصابة بفيروس كورونا على الشعوب، بل تخطتها لتصل إلى إصابة عدد من المسؤولين في دول مختلفة حول العالم، كان آخرهم، وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستير، الذي أكد مصدر رسمي فرنسي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكنه في حالة جيدة، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

لم تتوقف يد كورونا التي تلاحق المسؤولين عند هذا الحد، بل امتدت لتطول من قبل رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الذي علق أجندته لمدة أسبوعين، وقال إنه سينعزل فيهما في مقر إقامته، للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، حيث تواصل مع طلاب مدرسة رصدت فيها حالة إصابة بفيروس كورونا الثلاثاء الماضي.

إصابة عدة مسؤولين في إيطاليا بكورونا هم زعيم حزب ومسؤول اقتصادي وقائد أركان الجيش الإيطالي

بينما أصيب زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم في إيطاليا نيكولا زينجاريتي، بفيروس كورونا، بعدما انتقلت له العدوى من أحد حاملي الفيروس، وسجلت إيطاليا الفترة الأخيرة أكثر من 2394 حالة إيجابية بفيروس كورونا.

كذلك أصيب مفوض للتنمية الاقتصادية في منطقة لومبارديا الإيطالية بالساندرو ماتيسولي 60 عاما، بفيروس كورونا، ويشار إلى أن منطقة لومبارديا هي الأكثر تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا.

وأعلن قائد أركان الجيش الإيطالي الجنرال سالفاتوري فارينا، أنه يعاني من فيروس كورونا، وقال: "أجريت تحليل فيروس كورونا وكانت النتيجة إيجابية"، ونقلت قناة "تي جي24" الإيطالية قول فارينا "أنا بخير، وفي العزل الانفرادي، وسيحل مكاني الجنرال بوناتو".

في إيران 3 إصابات وحالة وفاة بسبب كورونا

وفي إيران أصيب عدد من المسؤولين بفيروس كورونا، فأصيب نائب وزير الصحة الإيراني إيراج حريرجي، ومعصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، وحفيد مرشد إيران على خامئني، بالفيروس.

أما عن وفيات المسؤولين من كورونا في إيران، توفيت النائبة في البرلمان الإيراني فاطمة رهبر بسبب الفيروس القاتل، كما أعلنت وسائل إعلام إيرانية وفاة النائب الإيراني محمد علي رمضاني، الذي لم يمض على انتخابه أيام معدودة، فيما قضى الفيروس على الدبلوماسي والسياسى الإيراني ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة الأسبق، هادي خسروشاهي، لكما محمد مير محمدي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام توفي إثر تدهور وضعه الصحي نتيجة كوفيد 19.

كذلك شهدت فرنسا إصابة مسؤولين بفيروس كورونا، حيث أعلنت رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية إصابة نائب عن حزب "الجمهوريين" وموظف في البرلمان بالفيروس.

إصابة 10 نواب عراقيين بفيروس كورونا

وأفاد مصدر طبي عراقي، بتأكيد إصابة 10 نواب عراقيين، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك"، موضحًا أن نتائج فحوصات مختبرية أجريت في مختبر الصحة المركزي، في العاصمة بغداد، جاءت موجبة بإصابة 10 أعضاء من مجلس النواب العراقي، بفيروس كورونا.

ورجح نائب من البرلمان تحفظ الكشف عن اسمه، في حديث لـ"سبوتنيك"، إصابة أعضاء من البرلمان بفيروس كورونا، لا سيما أن من بينهم مقربين من فصائل وشخصيات موالية لإيران.