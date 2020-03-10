بسبب كورونا.. نقابة الصحفيين تعلق الأنشطة وتعقم المبنى

أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه حرصا على سلامة الزملاء الصحفيين فقد تقرر بعد نقاش مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان تعليق جميع الأنشطة التي تشمل التجمعات كالحفلات الفنية والمسرحيات أو الندوات والمؤتمرات داخل مبنى النقابة، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك تماشيا مع قرار الحكومة في هذا الشأن.

وقال شبانة إنه سيتم تعقيم المبنى تعقيما طبيا شاملا من خلال الفريق الإداري والصحي والوقائي بالنقابة، بالتعاون مع شركة المحمودية المسئولة عن صيانة المبنى.

وقال السكرتير العام إن المجلس يستخدم كافة أدوات الحماية والإجراءات الوقائية كرفع بصمة الحضور والانصراف مؤقتا، للحفاظ على سلامة الزملاء الصحفيين والموظفين بالنقابة.