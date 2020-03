فيديو.. ترامب يصافح شخصا اختلط بمصاب بفيروس كورونا

تأكدت إصابة شخص بفيروس كورونا حضر تجمعا لكبرى الشخصيات السياسية في الولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس.

ونشر موقع إخباري أمريكي فيديو لترامب وهو يصافح نائب عزل نفسه بسبب مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا.

Rep. Doug Collins, who recently shook hands with President Donald Trump, has opted to “self-quarantine” after coming into contact with an individual who was infected with #coronavirus. #COVID19https://t.co/xTqTGtbSsW pic.twitter.com/ynwX0rU2mu