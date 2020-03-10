فيديو.. ترامب يصافح شخصا اختلط بمصاب بفيروس كورونا

تأكدت إصابة شخص بفيروس كورونا حضر تجمعا لكبرى الشخصيات السياسية في الولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس.

ونشر موقع إخباري أمريكي فيديو لترامب وهو يصافح نائب عزل نفسه بسبب مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا.

Rep. Doug Collins, who recently shook hands with President Donald Trump, has opted to “self-quarantine” after coming into contact with an individual who was infected with #coronavirus. #COVID19https://t.co/xTqTGtbSsW pic.twitter.com/ynwX0rU2mu — POLITICO (@politico) March 9, 2020

وشارك الآلاف إلى جانب ترامب ونائبه في المؤتمر الذي جرى في 29 فبراير قرب واشنطن، بينهم عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في البيت الأبيض، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال اتحاد المحافظين الأمريكيين في بيان: "أجرى مستشفى في نيو جيرسي فحصا للشخص، وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن النتيجة جاءت إيجابية"، ما يعني إصابته بالفيروس، وتم عزل المريض الذي يحظى برعاية طبية في نيو جيرسي.

وأضاف اتحاد المحافظين الأمريكيين، أن "هذا الحاضر (المصاب) لم يحتك بالرئيس أو نائب الرئيس، ولم يحضر أي مناسبات في القاعة الرئيسية"، لكن رئيس اتحاد المحافظين الأمريكيين مات شلاب قال لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنه تفاعل مع الشخص المصاب خلال المؤتمر.

ترامب غير قلق بسبب كورونا

أما ترامب، فلدى سؤاله عن قلقه بشأن احتمال اقتراب الفيروس من البيت الأبيض، رد قائلا: "لست قلقا على الإطلاق"، وأضاف أن حملاته الانتخابية للفوز بولاية ثانية ستتواصل بغض النظر عن تفشي الفيروس.

وأصر الرئيس الأمريكي، لدى زيارته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الجمعة، على أن خطر وجود عدد كبير من الأشخاص على مقربة منه ومن بعضهم البعض "لا يقلقني إطلاقا".

وحذرت مراكز الوقاية في صفحتها على الإنترنت الناس من التجمع، وحضت المسنين خصوصا على التزام منازلهم بأكبر قدر ممكن.

تجمعات انتخابية رغم فيروس كورونا

وأقام ترامب تجمعات انتخابية يشارك فيها عادة الكثير من المسنين بمعدل أكثر من تجمع في الأسبوع مؤخرا، لكن موقعه الإلكتروني يشير حاليا إلى عدم وجود "أي مناسبات مقررة" دون توضيح سبب ذلك.

وتعرض ترامب لانتقادات شديدة لتعارض تصريحاته مع إرشادات الخبراء في إدارته بشأن الفيروس.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.