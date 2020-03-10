الخارجية عن استئناف رحلات الطيران مع السعودية: خاص بمواطنيها فقط

علقت وزارة الخارجية على إعلان السلطات السعودية استئناف رحلات جوية بين مصر والسعودية.

وقالت الخارجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وجب التنويه بأنه فيما يتعلق بالبيان الذي أصدرته سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة حول استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة يومي ١٠ و١١ مارس الجاري، فإنه بالاستفسار من السلطات السعودية المعنية تم توضيح أن المقصود بذلك هو عودة المواطنين السعوديين فقط المتواجدين بمصر إلى المملكة العربية السعودية؛ والأمر لا يتعلق بالمواطنين المصريين".

وكانت السفارة السعودية لدى مصر، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، استئناف حركة الطيران بين المملكة ومصر يومي الثلاثاء والأربعاء وفق الجداول المعتادة.

وقالت السفارة في بيان على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية إحاطة المواطنين الكرام بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط السعودية و"مصر للطيران" و"طيران ناس" وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس.

وأضافت أن الرحلات ستتم وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة.

وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغير الحجوزات.